День рождения Эмилии Кларк: звезда "Игры престолов" порадовала фанатов и коллег веселым видео

23 октября Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в сериале "Игра престолов", отпраздновала 33-й день рождения и показала фанатам забавное видео, на котором она танцует под песню 50 Cent над булочками с изюмом и притворяется, что пьет шампанское.

Пост в Instagram актриса подписала просто: "Говорят, она любит булочки с изюмом. Нет причин для беспокойства".

Видео Эмилии уже посмотрели 4,9 миллионов человек. Оно собрало более 30 тысяч комментариев, большинство из которых - восторженные поздравления. Среди комментаторов - знаменитые друзья и коллеги актрисы, в том числе и ее экранный возлюбленный Кхал Дрого.

"Люблю тебя безумно. Увидимся скоро, малышка, с днем рождения", - написал Джейсон Момоа.

"О боже, ты убила меня", - сокрушается актер Пол Фейг, с которым Клакр сыграла в фильме 2019 года "Прошлое рождество".

"Ты самая милая девушка, которую я никогда не встречала. Но я хочу! С днем рождения!" - написала звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс.

"Эмилия Кларк, Первая в своем роде, Королева шампанского, Разрушительница разрушений и Мать изюма!" - пошутили представители официального аккаунта IMDB.

Также в комментариях отметилась Риз Уизерспун и Пилу Асбек, сыгравший Эурона Грейджоя в "Игре престолов".

В следующем посте Эмилия опубликовала счастливое фото за столом. На нем 33-летняя звезда готовится задуть свечу на аппетитном десерте.

"Вы правы. Я хочу больше булочек с изюмом", - написала она.

Инстаграм Эмилии Кларк - настоящее сокровище для фанатов. Ранее она показала, как ее и Роуз Лесли (Игритт из Игры престолов) в Индии обокрали обезьяны.

Также стало известно, что актер "Игры престолов" сыграет главного злодея в сериале "Властелин колец". Родной брат Неда Старка перевоплотиться в загадочного Орена.

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