Познакомились недавно: солистка группы KAZKA рассказала о романе с иностранцем

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая показала свои пышные формы в купальнике, рассказала о своей личной жизни.

Так, в программе "Зе Интервьюер" певица призналась, что недавно у нее завязались романтические отношения с иностранцем (видео смотрите на странице ниже).



"Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я", - говорит Александра. Певица добавила, что он латыш, но имя его называть не стала.

Вместе с тем Зарицкая не может назвать молодого человека "своим парнем", поскольку из-за расстояния они не могут видеться регулярно. К тому же у них, по словам певицы, разные интересы и круг общения.

Ранее Александра поделилась в сети пикантным фото, на котором крупным планом продемонстрировала одну из своих татуировок. Как известно, на теле Зарицкой более 10 рисунков.

Недавно группа KAZKA отметила важный день - первую годовщину нашумевшего клипа "Плакала". За первый год видео собрало почти 270 миллионов просмотров на YouTube, а сама песня обзавелась десятками каверов.

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