Вокалистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что не стесняется показываться перед поклонниками без одежды, несмотря на пышные формы.

Новые пикантные снимки появились на странице коллектива в Instagram. На них Саша позирует в уличном бассейне. На ней черный купальник, который обнажает ее ягодицы. "Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень", - подписала фото певица.

В своем недавнем посте Александра призналась, что раньше ей не нравилось ее отражение в зеркале, но потом она смирилась с тем, что никогда не будет худышкой.

"Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла - другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор - сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я есть, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь. За спорт и сладости. На этих фото я чувствую себя обольстительной, красивой, откровенной, смелой", - написала певица.

Американская певица и актриса Деми Ловато призналась, что на протяжении долгого времени обрабатывала свои снимки в фоторедакторе, "убивая" недостатки своей фигуры. Но сейчас знаменитость решила отказаться от фотошопа и показать "свой самый большой страх".

Модель Кайли Дженнер обнажилась возле бассейна и похвасталась пышными формами.

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