Колоритный клип певицы из Ивано-Франковска назвали новым хитом YouTube - в нем вся жизнь украинского села

В YouTube набирает просмотры колоритный клип к песне "Груба" исполнительницы Fiinka (Ирины Выхованец) из Ивано-Франковска. Как отметили его первые зрители, этот тот случай, когда ты читаешь рэп и знаешь, чем живет украинское село.

Трек исполнительницы затрагивает актуальную проблему - массовый выезд украинцев на заработки за границу, а вместе с этим рассказывает историю рядовой жительницы села, которая старается удержать возлюбленного рядом. Премьера видео состоялась на YouTube-канале Ira Fiinka, где успел собрать уже почти 60 тыс. просмотров.

"Это лучшее, что я видел в YouTube в этом году", "Припев смешной, ситуация - страшная", "Мощь. Ставлю на повтор", "Ира, это очень круто. Продолжай", "Будто о моем селе рассказ. Очень классно", "Тру стори", - комментируют ролик пользователи.

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