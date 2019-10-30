RU  UA

Лайм

Колоритный клип певицы из Ивано-Франковска назвали новым хитом YouTube - в нем вся жизнь украинского села

В основе трека актуальная проблема - массовый выезд украинцев на заработки

среда, 30 октября 2019, 11:24
читати статтю українською

В YouTube набирает просмотры колоритный клип к песне "Груба" исполнительницы Fiinka (Ирины Выхованец) из Ивано-Франковска. Как отметили его первые зрители, этот тот случай, когда ты читаешь рэп и знаешь, чем живет украинское село.

Трек исполнительницы затрагивает актуальную проблему - массовый выезд украинцев на заработки за границу, а вместе с этим рассказывает историю рядовой жительницы села, которая старается удержать возлюбленного рядом. Премьера видео состоялась на YouTube-канале Ira Fiinka, где успел собрать уже почти 60 тыс. просмотров.

"Это лучшее, что я видел в YouTube в этом году", "Припев смешной, ситуация - страшная", "Мощь. Ставлю на повтор", "Ира, это очень круто. Продолжай", "Будто о моем селе рассказ. Очень классно", "Тру стори", - комментируют ролик пользователи.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Отменили репетиции: партнер Анны Ризатдиновой на Танцях з зірками-2019 рассказал о состоянии гимнастки

Александр Прохоров рассказал, как себя чувствует Анна Ризатдинова после того, как стала терять сознание в прямом эфире "Танців з зірками".

Я влюблена: Наталья Могилевская сделала признание о своей личной жизни

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что влюблена, но имя своего мужчины не называет.

Красивый крошечный мужчина: Рики Мартин показал первое фото четвертого ребенка

Рики Мартин в Инстаграм опубликовал фото четвертого ребенка - сына Ренна. Фото Рики Мартина с мужем Джваном Йосефом и новорожденным сыном

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: