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Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли

C прицелом на очередной успех в США певица выпустила новый трек и клип на испанском

пятница, 25 октября 2019, 12:28
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Настя Каменских продолжает покорять латиноамериканский шоу-бизнес. С прицелом на очередной успех в США певицы выпустила клип к новому треку Elefante. Красиво, ярко, эпатажно, как любят говорить в СМИ, но мало что понятно. И не только потому что NK поет на испанском.

Новый трек Каменских - микс украинских мотивов с бодрыми ритмами Латинской Америки. Клип к нему - сплошные метаморфозы в стиле Mozgi Entertainment. Кстати, без Потапа в клипе тоже не обошлось. Куда же теперь без него.

Как похвалились у певицы, премьера клипа к Elefante уже состоялась на "самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision" (уверены, вы тоже смотрите ее каждое утро). В целом Elefante звучит довольно свежо, хотя, как отметили первые слушатели в YouTube, это не самое оригинальное, что выпускала NK. Что же касается самого ролика, очень неприятным фолловерами певицы показался человек-слон, который и правда выглядит не многим приятнее персонажа из одноименного фильма Дэвида Линча. Но ведь о нем, похоже, весь этот трек.

"Блин, этот слон просто ужасный. Невозможно смотреть", "Фу, мерзкий слон, жесть", "Отличный клип, но слон отвратительный", - пишут в комментариях к ролику. Что ж, дождемся еще отзывов с самых популярных в мире телепередач.

  • Лидер Rammstein Тилль Линдеманн снял новый клип на "Ленфильме" в Санкт-Петербурге и показал первое фото со съемочной площадки.
  • Оля Цибульская сняла очень личный клип, на который ее вдохновил 4-летний сын. В ролике певица показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов.

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