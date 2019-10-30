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Сорвалась ко мне на другую часть планеты: Комаров похвастался поступком молодой жены

Александра выполнила ради любимого важную миссию

среда, 30 октября 2019, 17:56
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Александра Кучеренко, жена украинского телеведущего, автора проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, приехала к супругу в экспедицию.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото с молодой супругой. "Такие новости из экспедиции у меня впервые – ко мне прилетала жена. Вообще, в новую экспедицию первый раз отправился уже с обручальным кольцом", - признался Дмитрий.

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Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Комаров отметил, что эта командировка для него стала особенной.

"Жена прилетела, вдохновила, привезла вкусный украинский мед, новые запасы сала и черного хлеба для наших героев, мои любимые конфеты и зефир. Но главная цель и повод были другими - срочно понадобился документ для съемок, ну просто "кровь износа". Почтой никак не успевали. Решил попросить жену. И не смотря на то, что у нее каждую пятницу эфир программы #зірковийспорт на ICTV, она нашла эти 5 дней между съемками и сорвалась ко мне на другую часть планеты", - добавил ведущий.

Из-за приезда жены Комаров решил не останавливать съемки. "Сашка просто ездила вместе с нами, наблюдала за процессом, воодушевляла и вдохновляла", - сказал он.

Александра в свою очередь тоже поделилась эмоциями от поездки.

"Я под впечатлением. Конечно, хотелось погостить на работе мужа подольше, но нужно было успеть на свою. Наша маленькая райская поездка закончилась, зарядив меня энергией и любовью надолго", - написала Кучеренко.

  • Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как им с Александрой удалось обвенчаться и остаться незамеченными. Радостное событие произошло в июне этого года.
  • Также читайте на The Lime, чем Комаров покорил победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александру Кучеренко. По словам модели, этим качеством телеведущий подкупил ее с первых дней знакомства.

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