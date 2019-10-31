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Гарик Корогодский переснял знаковый клип Зиброва и показал Крещатик спустя 25 лет

Оригинальное видео Зиброва сняли в 1994 году

четверг, 31 октября 2019, 13:36
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Украинский бизнесмен и писатель Гарик Корогодский выпустил ремейк на знаковый клип Павла Зиброва к песне "Крещатик". В нем любитель эпатажа повторил сюжет архивного ролика и показал главную улицу страны спустя 25 лет.

Видеоряд Корогодского в стилистике 90-х передает детали оригинального клипа, при этом дополняет его современными реалиями. Идею сделать такого рода косплей бизнесмен объяснил довольно просто: "Я люблю киевлянок. Зибров любит киевлянок. Я люблю Зиброва. И, конечно же, Крещатик".

Премьера ролика состоялась 31 октября на YouTube-канале музыкального журнала "СЛУХ". Примечательно, что помимо самого Корогодского в клипе также появляются и другие известные в медиа украинцы: певица ONUKA (Ната Жижченко), ведущий Анатолий Анатолич, главред журнала Максим Сердюк и другие.

"Я кайфонул на съемках. Было непривычно, ведь я не просто не поющий – я совсем не поющий. Что больше всего понравилось – подходили люди со словами: "Павло, мы тебе любимо!" - посмеялся Корогодский.

Напомним, оригинальный клип Павла Зиброва сняли на Крещатике в 1994 году. В сюжете ролика певец проезжает улицу на ретро-кабриолете.

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