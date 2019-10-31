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Звезда "Игры престолов" повеселил гостей шоу Эллен Дедженерес неожиданным костюмом: фото и видео

Таким Кхала Дрого вы еще не видели!

четверг, 31 октября 2019, 17:15
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Приуроченный к Хэллоуину выпуск шоу Эллен Дедженерес подготовил для зрителей несколько веселых неожиданностей. Во-первых, сама Эллен появилась в эфире в костюме хип-хоп исполнительницы Карди Би. Для этого 61-летней комедиантке даже пришлось надеть накладную грудь.

Во-вторых, гостем шоу стал Джейсон Момоа - звезда сериала "Игра престолов" и фильма "Аквамен". Актер пришел на эфир в великолепном розовом костюме Элвиса Пресли, в расклешенных брюках, с роскошным поясом и тоннами блесток. Чтобы полностью соответствовать облику короля рок-н-ролла, он надел пышный парик и солнцезащитные очки-авиаторы в толстой оправе.

Изображая знаменитого певца, Момоа станцевал с гостями шоу, которые, к слову, также были одеты в праздничные костюмы.

"Я слегка одержим Элвисом, - признался актер ведущей Эллен ДеДженерес. - Я просто люблю его. Моя мама воспитывала меня на нем, и я так одержим, что купил такую же тачку, как у него. У меня старый розовый "Кадиллак" 55 года".

40-летний Момоа признался, что одевается как Элвис не впервые. Когда в 1999 году он снимался в сериале "Спасатели Малибу", он выбрал для Хэллоуина такой же костюм.

"Я работал со множеством красивых женщин, и они пригласили меня на вечеринку в честь Хэллоуина в Лос-Анджелесе, - вспоминает актер. - Это был мой первый раз в Лос-Анджелесе, и это был особняк Playboy. Так 19-летний Джейсон появился в роли молодого Элвиса, и сегодня второй раз, когда он играет Элвиса".

Также Момоа рассказал о том, что недавно у него возникли "проблемы" с коллегой по "Игре престолов" Китом Харингтоном. Джейсон, Кит и их друзья из сериала HBO воссоединились, чтобы отпраздновать 33-й день рождения Эмилии Кларк. Мать Драконов в Instagram поделилась фотографией, на которой позирует в обнимку с Харингтоном и Момоа. Оказалось, Кита это не слишком обрадовало.

"Кит застенчив, и он не любит социальные сети так сильно, как я, - объяснил он. - Каждый раз, когда я вижу его, я прихожу в восторг. Я вообще восторженный парень. Итак, я, он и Эмилия собираемся вместе, и он говорит: "Тьфу, дайте угадаю, это будет по всему Интернету?" И я сказал: "Обещаю, приятель, я не буду это публиковать". Итак, это был мой телефон, конечно, я отправил бы фото Эмилии, потому что мы близки - и я знал, что Эмилия его опубликует. Китти, я не публиковал его, чувак! "

  • Эмилия Кларк, тем временем, впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов". Ранее авторы сериала утверждали, что в кадре осталась именно ее чашка с чаем. Как бы не так!
  • Другие веселые костюмы звезд на Хэллоуин смотрите в нашей подборке. В этом году знаменитости решили переодеваться… друг в друга!

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