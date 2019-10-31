Кем знаменитости оделись на Хэллоуин 2019: фото лучших костюмов

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах отмечают Хэллоуин 2019. Особенно праздник популярен в Западной Европе и Америке, и зарубежные звезды традиционно не стали его игнорировать. В этом году на радость фанатам многие из них появились в костюмах своих знаменитых коллег. Показываем самые впечатляющие образы в нашей подборке.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер на Хэллоуин сменила несколько костюмов. После невероятного косплея русалочки Ариэль она решила нарядиться кроликом Playboy вместе с подругой.

Дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта нарядили в костюм ее мамы, в котором она блистала в 2019 году на балу Met Gala.

Пэрис Хилтон предстала перед публикой в костюме Майли Сайрус.

Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти оделись как Харли Куинн и Джокер.

Рэпер G-Eazy удивил фанатов костюмом Эдварда Руки-ножницы. Схожесть впечатляющая!

Певица Halsey повторила знаменитый образ Мерлина Менсона, а со своим бойфрендом Эваном Питерсом (Американская история ужасов) она пришла на вечеринку в костюме Шер и ее мужа Сонни Боно. Так они выглядели во время популярности их дуэта в 70-х.

Аналогичные образы выбрали Ким Кардашьян и ее друг Джонатан Чебан. У кого получилось лучше?

Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм нарядилась как Джессика Рэббит - мультипликационный персонаж нуар-романов о кролике Роджере.

Хоррор "Оно" не прошел мимо голливудских звезд. Вот, как выглядит актриса Деми Ловато в образе Пеннивайза.

26-летний сын Арнольда Шварценеггера Патрик и его подруга выбрали наряды Остина Пауэрса и соблазнительной женщины-робота.

Знаменитый образ Дженнифер Лопес решила повторить телеведущая и актриса Лиза Ринна.

Актриса "Дневников вампира" Нина Добрев переоделась в Билли Айлиш.

Участница Spice Girls Джери Холлиуэлл не стала лениться, и повторила образ Киллиана Мерфи в роли Томаса Шелби (сериал Острые козырьки). Браво, Джери!

Невероятно смешные костюмы на Хэллоуин выбрали Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил. Джессика нарядилась в своего мужа времен группы NSYNC, а сам он стал микрофоном.

По-настоящему роскошно в костюме Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" смотрелась актриса Кейт Бекинсейл. Ее друг на фото предстал в образе Элтона Джона.

Еще одним Элтоном Джоном оказался певец Гарри Стайлз.

Семья Синди Кроуфорд любит Хэллоуин. На вечеринке супермодель появилась в образе певицы Дебби Харри, ее муж переоделся в Дэвида Боуи, а дочь Кайя Гербер - в Джоан Джетт.

Британская певица Рита Ора оделась на Хэллоуин как хип-хоп исполнитель Post Malone.

Сложно поверить, но на этом фото изображены Кети Перри и Джонни Холлидей в образе Билла и Хиллари Клинтон.

Модель Кендалл Дженнер продемонстрировала стройные ноги в костюме… Карла Лагерфельда.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как готовится к самому страшному празднику года - Хэллоуину. Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов" - Мартишу (Morticia Addams), а фото выложила в своем Instagram.

Еще не определились с костюмом на Хэллоуин? Мы собрали для вас несколько креативных идей, опираясь на свежие хорроры из мира кино.

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