У меня это впервые: Дзидзьо рассказал о проблемах с самолетом

Фронтмен украинской группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время перелета из Вены (Австрия) в Киев.

Самолет, на боту которого находился музыкант, совершил вынужденную посадку, так и не долетев до места назначения. Своими переживаниями артист поделился с поклонниками в своем Instagram.

"Вылетел из Вены и где-то через 15 минут командир самолета объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной", - рассказал Дзидзьо.

Позже Хома написал еще один пост, в котором поспешил успокоить фанатов. Певец признался, что очень испугался, ведь такое пережил впервые.

"Слава Богу, мы приземлились. Снова в Вене. Хочу вам сказать, что эта ситуация очень нестандартная. Простите, что заставил вас переживать, но у меня это впервые", - написал он.

В своих "сториз" Дзидзьо объяснил, что стало причиной аварийной посадки судна. "Оказывается, у самолета не работал насос, который подает топливо. Большое спасибо командиру, что он профессионально сработал и принял решение вернуться назад", - рассказал он.

Ранее канадский актер Киану Ривз, наиболее известный по фильму "Матрица", попал на аварийный рейс. Самолет, на котором находился звезда Голливуда, совершил вынужденную посадку.

Актриса Кортни Кокс рассказала подробности аварийной посадки самолета во время девичника Дженнифер Энистон. Звезда поделилась, что из-за неисправности их самолета пришлось совершить аварийную посадку.

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