RU  UA

Лайм

У меня это впервые: Дзидзьо рассказал о проблемах с самолетом

Самолет с музыкантом на борту совершил аварийную посадку

пятница, 1 ноября 2019, 10:09
читати статтю українською

Фронтмен украинской группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время перелета из Вены (Австрия) в Киев.

Самолет, на боту которого находился музыкант, совершил вынужденную посадку, так и не долетев до места назначения. Своими переживаниями артист поделился с поклонниками в своем Instagram.

"Вылетел из Вены и где-то через 15 минут командир самолета объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной", - рассказал Дзидзьо.

Позже Хома написал еще один пост, в котором поспешил успокоить фанатов. Певец признался, что очень испугался, ведь такое пережил впервые.

"Слава Богу, мы приземлились. Снова в Вене. Хочу вам сказать, что эта ситуация очень нестандартная. Простите, что заставил вас переживать, но у меня это впервые", - написал он.

В своих "сториз" Дзидзьо объяснил, что стало причиной аварийной посадки судна. "Оказывается, у самолета не работал насос, который подает топливо. Большое спасибо командиру, что он профессионально сработал и принял решение вернуться назад", - рассказал он.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Все плакали, я тоже: Александр Педан вспомнил, как сделал предложение жене

Украинский телеведущий Александр Педан поделился историей, как в 21 год сделал предложение своей возлюбленной.

Ким Кардашьян показала всех своих детей на одном фото

Американская теледива Ким Кардашьян опубликовала уникальный снимок со своими детьми.

Звезда "Игры престолов" повеселил гостей шоу Эллен Дедженерес неожиданным костюмом: фото и видео

Хэллоуин 2019 - на шоу Эллен Дедженерес пришел Джейсон Момоа в костюме Элвиса. Новый выпуск шоу Эллен Дедженерес с Джейсоном Момоа - фото, видео

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: