У меня это впервые: Дзидзьо рассказал о проблемах с самолетом

Фронтмен украинской группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время перелета из Вены (Австрия) в Киев.
Самолет, на боту которого находился музыкант, совершил вынужденную посадку, так и не долетев до места назначения. Своими переживаниями артист поделился с поклонниками в своем Instagram.
"Вылетел из Вены и где-то через 15 минут командир самолета объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной", - рассказал Дзидзьо.
Позже Хома написал еще один пост, в котором поспешил успокоить фанатов. Певец признался, что очень испугался, ведь такое пережил впервые.
"Слава Богу, мы приземлились. Снова в Вене. Хочу вам сказать, что эта ситуация очень нестандартная. Простите, что заставил вас переживать, но у меня это впервые", - написал он.
В своих "сториз" Дзидзьо объяснил, что стало причиной аварийной посадки судна. "Оказывается, у самолета не работал насос, который подает топливо. Большое спасибо командиру, что он профессионально сработал и принял решение вернуться назад", - рассказал он.
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