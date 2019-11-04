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Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала, как пластика груди едва не обернулась для нее горем

Спустя годы певица решилась на откровенное признание

понедельник, 4 ноября 2019, 14:02
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова (Наталья Могиленец) впервые рассказала, как едва не потеряла ребенка из-за пластики груди. На момент проведения операции под общим наркозом исполнительница была беременна первенцем, о чем по неизвестным причинам умолчали в клинике.

Как отметила знаменитость в коротком интервью для проекта "Світське життя", беременность стала причиной ее ухода из группы, при этом сегодня Романова редко вспоминает о том периоде, который чудом не закончился трагедией.

"Я решилась на маммопластику, когда еще работала в группе. Пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали все анализы, чтобы убедиться, что мне можно сделать операцию, и что нет никаких противопоказаний. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности", - вспомнила певица, не сдержав эмоций.

По словам исполнительницы, на этом сроке у нее не было никаких видимых признаков беременности, но ее положение по какой-то из причин проигнорировали и врачи: "Были анализы, которые, видимо, не проверили. А, может, подумали, не терять же нам шесть тысяч евро".

Позже после ряда анализов врачи заверили Романову, что никакой угрозы для ее ребенка нет. Сегодня знаменитость воспитывает сына Мартина и вскоре намерена показать его публике. Одна из причин, по которой певица вдруг решилась заговорить о том непросто опыте, - халатность врачей: "Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такое же намерение, потому что никто не застрахован от халатности врачей".

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