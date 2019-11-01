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Экс-солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала, почему не живет с мужем

Вместе супруги прожили более 20 лет

пятница, 1 ноября 2019, 18:24
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Несколько лет назад таблоиды активно обсуждали личную жизнь певицы Алены Винницкой, экс-солистки группы "ВИА Гра", и ее супруга Сергея Великого. Поговаривали, что звездная пара тайно рассталась, однако сами супруги эту информацию никак не комментировали.

В интервью журналу "Отдохни" Винницкая решилась на признание. С Великим певица действительно больше не живет, хотя тот по-прежнему остается ее продюсером и близким другом.

"Мы просто не живем вместе. Сергей едет к себе в квартиру, я остаюсь в доме. При этом каждый день мы созваниваемся <...> Мы всегда на связи. Он продолжает быть моим продюсером. Решает концертные вопросы. Есть артисты, которые все взваливают на себя, а я хочу оставаться женщиной", - рассказала она.

По словам Винницкой, паузы в отношениях пара делала и раньше: "Сейчас у нас не очень хорошо складываются отношения. Мы близкие люди. 25 лет не вычеркнуть. Но речь не идет просто об отношениях мужчины и женщины. Как бы не сложилось, мы все равно будем дальше общаться и поддерживать друг друга".

Такого рода отношения певица называет "неправильными", но паре пришлось выбрать такой формат, который не будет травмировать их обоих. "Конечно, хотелось бы в преддверии юбилея испытать нечто большее", - призналась певица, которой в декабре этого года уже исполнится 45 лет.

Об отношениях Алены Винницкой и участника группы Cool Before Сергея Великого стало известно еще в 1993 году. Позже Великий стал продюсером артистки, а в мае 1995 года пара поженилась.

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