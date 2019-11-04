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Ким Кардашьян пожаловалась на лишний вес и поделилась планом похудения

Звезда реалити-шоу надеется получить фигуру мечты к своему 40-летию

понедельник, 4 ноября 2019, 11:08
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Ким Кардашьян в Instagram призналась, что за последний год поправилась на 8 кг, но к своему 40-летию 21 октября 2020 года намерена привести фигуру в порядок.

"Мы проводим вечерние тренировки перед ужином, чего я никогда не делаю. Но в какой-то момент я решила, что нам нужно этим заняться, - рассказала звезда реалити-шоу, записав видео в спортзале. - Иногда мы падаем, но иногда действительно нужно собраться. Сейчас - одно из моих падений, ведь по сравнению с тем, какой я была около года назад, сейчас я набрала 8 кг".

Жена Канье Уэста сообщила фанатам, что надеется похудеть с помощью своего личного тренера Мелиссы Алькантары, и намекнула, что у них есть главная цель, которой нужно достичь до ее следующего дня рождения.

"Чтобы чувствовать себя хорошо, я просто хочу достичь действительно хорошего целевого веса. Это значит, что нужно тренироваться любой ценой, - сказала она. - Это моя еда. Я занимаюсь, но это как еда".

В 2018 году Кардашьян в интервью изданию E! Рассказала о том, как похудела на 9 кг.

"Я тренируюсь около полутора часов каждый день, поднимаю большой вес. Я не делаю много кардио. Я потеряла 9 кг и действительно горжусь этим. Почти всю жизнь я весила 63 кг, а сейчас - 52 кг, это просто здорово, - похвасталась она. - Я не сразу увидела результаты, но если вы будете придерживаться чего-то и будете последовательны, вы их увидите".

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