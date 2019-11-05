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Люблю мою семью: Ольга Фреймут показала домашние фото с мужем

Телеведущая устроила домашнюю фотосессию

вторник, 5 ноября 2019, 13:02
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут, бывшая звезда "Ревизора" поделилась с поклонниками теплыми семейными снимками.

На фото, опубликованных в Instagram, знаменитость позирует с мужем, гендиректором Нового канала Владимиром Локотко. В подписи к снимкам Ольга отметила, что несколько кадров сделал их 3-летний сын Валерий.

"Люблю мою семью. Некоторые фото сделал Валерий", - написала телеведущая.

На снимках супруги позируют в домашней обстановке. Ольга запечатлена в облегающих джинсах и светлой блузе.

Поклонники Фреймут пришли в восторг от снимков и написали много теплых слов в комментариях под постом телеведущей.

"Очень красивая пара", "Приятные фото", "Так похожи друг на друга", "Какой взгляд влюбленный", "Вы очень красивая пара, берегите свою любовь и ее продолжение в ваших детках", "Очаровываете нежностью", - пишут комментаторы.

  • Ранее Ольга Фреймут объяснила, почему ушла работать на скандальный телеканал "Интер". Как стало известно ранее, знаменитость стала одной из ведущих нового ток-шоу "Роман с Ольгой".
  • А также телеведущая показала фигуру в купальнике. Фанаты были удивлены столь откровенной публикацией. Как известно, Фреймут - не из тех, кто любит оголяться на публике.

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