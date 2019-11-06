Общался ради пиара: актриса сериала "Школа" рассказала о несчастной любви

Молодая украинская актриса Ирина Кудашова, которая известна по роли Вероники в сериале "Школа", рассказала о несчастной любви.

Своими воспоминаниями девушка поделилась в программе "Життя відомих людей". С выходом сериала о подростках Ира обрела бешеную популярность, а число подписчиков в Instagram возросло до 710 тысяч. В этот период у актрисы появилась любовь, которая обернулась для нее полным разочарованием.

"Был один парень, который мне очень сильно нравился. Но потом выяснилось, что он со мной общался ради пиара в Instagram, чтобы потом стать популярным. Для меня – это дико. Как можно общаться с человеком ради чего-то? Оказывается – можно", - поделилась Кудашова.

Девушка добавила, что это был не единственный случай, когда она чувствовала на себе обратную сторону быстрой славы.

"Я слышала в свою сторону от других людей, что я родилась под счастливой звездой и ничего не делала. А мне так обидно. Я 8 лет работала, чтобы получить роль. Я к этому постепенно шла, я мечтала об этом, я горела этим! А люди говорят, что мне просто повезло", - отметила актриса.

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