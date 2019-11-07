Преклонила колено: Эмилия Кларк рассказала о неловкой встрече с принцем Уильямом

Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", привыкла, что перед ее персонажем все преклоняют колено. Но в реальной жизни британская актриса столкнулась с ситуацией, когда ей самой пришлось следовать сложному придворному этикету в угоду действующим монархам.

В интервью Vanity Fair 33-летняя Кларк рассказала, как в 2018 году встретилась с принцем Уильямом в Кенсингтонском дворце на вручении благотворительной премии Centrepoint Awards. Когда ее спросили, предлагала ли она герцогу Кембриджскому преклонить колено, актриса ответила: "Нет, но меня попросили это сделать".

"Вы должны делать все эти вещи, вы не можете поворачиваться к нему спиной, вы должны быть вежливой, вы должны называть его титул, - Королевское Высочество или что-то в этом роде, - сказала Эмилия. - Было непросто, но мне пришлось. Не думаю, что он когда-либо смотрел мой сериал".

Однако Эмилия ошиблась! В 2017 году Уильям и его жена Кейт Миддлтон подтвердили в интервью BBC Radio 1, что они действительно были поклонниками "Игры престолов", а герцог сказал, что шоу "стоит посмотреть".

Эмилия Кларк впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов". Ранее авторы сериала утверждали, что в кадре осталась именно ее чашка.

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