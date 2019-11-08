Мать Бритни Спирс причастна к смерти подростка? О чем более 40 лет молчит семья знаменитости

Мать поп-дивы Бритни Спирс причастна к смерти подростка, пишет американский таблоид Radar Online. В 1975 году, находясь за рулем автомобиля, Линн Спирс сбила 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде в своем городке Кентвуд (штат Луизиана). Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.

На момент инцидента Линн Спирс было 20 лет. Сегодня об аварии мало что известно, так как сама женщина отказывается говорить на эту тему. В свою очередь, с журналистами время от времени общаются родные подростка, которые утверждают, что за 40 с лишним лет женщина ни разу не связалась с семьей погибшего.

Как пишет источник, обвинений Линн Спирс так и не предъявили. Очередные попытки связаться с матерью знаменитости оказались безуспешными, а вот мама мальчика, 78-летняя Ивонн Уинтерс, в беседе с журналистами назвала произошедшее "несчастным случаем".

"Это был несчастный случай. Ужасная ситуация, но это был несчастный случай, а они могут случиться с кем угодно", - отметила она. Тем не менее, женщина не стала скрывать, что ждала обратной связи, но Линн Спирс никогда даже не пыталась связаться с семьей.

Ранее с отца Бритни Спирс сняли обвинения в жестоком обращении с внуком. Именно из-за обвинений в физическом насилии Джейми Спирс вынужден был отказаться от опеки над Бритни.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.