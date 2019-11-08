RU  UA

Лайм

Мать Бритни Спирс причастна к смерти подростка? О чем более 40 лет молчит семья знаменитости

Мать погибшего ребенка называет инцидент несчастным случаем

пятница, 8 ноября 2019, 17:51
читати статтю українською

Мать поп-дивы Бритни Спирс причастна к смерти подростка, пишет американский таблоид Radar Online. В 1975 году, находясь за рулем автомобиля, Линн Спирс сбила 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде в своем городке Кентвуд (штат Луизиана). Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.

На момент инцидента Линн Спирс было 20 лет. Сегодня об аварии мало что известно, так как сама женщина отказывается говорить на эту тему. В свою очередь, с журналистами время от времени общаются родные подростка, которые утверждают, что за 40 с лишним лет женщина ни разу не связалась с семьей погибшего.

Как пишет источник, обвинений Линн Спирс так и не предъявили. Очередные попытки связаться с матерью знаменитости оказались безуспешными, а вот мама мальчика, 78-летняя Ивонн Уинтерс, в беседе с журналистами назвала произошедшее "несчастным случаем".

"Это был несчастный случай. Ужасная ситуация, но это был несчастный случай, а они могут случиться с кем угодно", - отметила она. Тем не менее, женщина не стала скрывать, что ждала обратной связи, но Линн Спирс никогда даже не пыталась связаться с семьей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Перемены не только в личной жизни: Ани Лорак сменила прическу

Певица Ани Лорак обрезала челку и стала выглядеть еще моложе.

Переоценил всю жизнь: Дзидзьо раскрыл подробности полета на неисправном самолете

Украинский музыкант Дзидзьо рассказал, что чувствовал в тот момент, когда узнал, что самолет, на борту которого он находится, неисправен.

Мог как-то повлиять: актер "Дизель Шоу" признался, что не может простить себе гибель коллеги

Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заявил, что мог бы повлиять на то, чтобі Марина Поплавская не сидела на переднем сидении.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: