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С отца Бритни Спирс сняли обвинения в жестоком обращении с внуком

Из-за обвинений в физическом насилии Джейми Спирс вынужден был отказаться от опеки над Бритни

среда, 18 сентября 2019, 16:05
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С отца Бритни Спирс сняли с обвинения в жестоком обращении с детьми после предполагаемой ссоры с 13-летним внуком Шоном Престоном. Издание People сообщает, что прокуратура округа Вентура не стала открывать уголовное дело, поскольку не нашла достаточно доказательств совершения уголовного преступления.

В начале сентября Джейми Спирс попал в заголовки СМИ после того, как бывший муж Бритни Кевин Федерлайн и его адвокат Марк Каплан подали заявление в полицию, утверждая, что отец певицы подверг физическому насилию Шона Престона Федерлайна во время посещения его дома 24 августа.

Согласно показаниям Каплана, сын Бритни Джейден также присутствовал во время драки Джейми и Шона. Джейми, якобы, сломал дверь спальни, чтобы добраться до внука, и "сильно его тряс".

"Бритни поступила правильно, вывезла детей и забрала их оттуда", - сказал Каплан, добавив, что 41-летний Федерлайн по-прежнему хочет, чтобы его бывшая жена продолжала "содержательно общаться со своими детьми". 37-летняя Бритни делит с Федерлайном опеку над сыновьями в соотношении 10 на 90 процентов, и очень боится, что ее лишат возможности их воспитывать.

После предполагаемого инцидента с Шоном, Джейми Спирс решил временно отказаться от опеки над Бритни.

"Джейми должен сосредоточиться на своем здоровье. Ему также сказали, что лучше всего временно уйти в отставку из-за заявления в полицию, - рассказал People источник, близкий к семье Спирс. - Джейми, похоже, обеспокоен этим, и это не та ситуация, в которой он хотел оказаться".

В 2008 году суд Лос-Анджелеса назначил Джейми постоянным опекуном Бритни. Он также был назначен распорядителем ее имущества вместе с адвокатом Эндрю Уоллетом.

В конце прошлого года Джейми госпитализировали после опасного для жизни разрыва толстой кишки, и Бритни сделала перерыв в карьере, чтобы заботиться об отце. Ранее в этом году она также попала в оздоровительный центр из-за проблем с психическим здоровьем.

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