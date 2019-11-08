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Оззи Осборн выпустил трек из нового альбома - это его первая песня за 9 с лишним лет

В следующем году "принц тьмы" выпустит новый студийник Ordinary Man

пятница, 8 ноября 2019, 14:32
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Оззи Осборн выпустил первый сингл Under The Graveyard из своего нового альбома Ordinary Man. Релиз двенадцатой пластинки музыканта ожидается в 2020 году на лейбле Epic Records.

Ordinary Man – первый сольник Осборна с момента выхода альбома Scream в 2010 году. Все последующие годы "принц тьмы" провел в туре с группой Black Sabbath в поддержку их диска "13".

Насколько известно, работа над новым альбомом проходила в Лос-Анджелесе. В записи диска приняли участие гитарист и продюсер Эндрю Уотт, басиста Guns N’Roses Дафф МакКаган и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит. Знаменитый гитарист Осборна Закк Уайлд, о возможном возвращении которого говорили в СМИ, в записи Ordinary Man участия не принимал.

В октябре 70-летнему Оззи пришлось отложить ряд запланированных выступлений из-за проблем со здоровьем. Европейская часть его турне No More Tours 2 была перенесена на первую половину 2021 года, а даты для Северной Америки были отодвинуты на май 2020-го.

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