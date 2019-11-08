Уилл Смит записал смешное, но важное послание о профилактике рака

Уилл Смит выпустил 18-минутный видеоблог на YouTube, в котором рассказал о своем первом опыте колоноскопии. Для актера процедура была особенно важной: у него обнаружили предраковый полип, который сразу же был удален. По словам врача Смита, если бы новообразование не нашли, оно продолжило бы "расти, расти и расти".

На видео актер отправляется в медицинский центр Фонда Леннара в Университете Майами в 5:30 утра.

"2019 год, надо поправить здоровье, - говорит он. - Существует определенное количество смущающих ситуаций, связанных с тем, чтобы быть здоровым. Но ты просто должен сделать это, чувак. Должен сделать это. Какие варианты?"

На видео Смит много шутит, обсуждая с доктором Алой Стэнфорд особенности процедуры.

"Моя бабушка всегда говорила: смотри глазами, а не руками, - обреченно говорит он. - Прошедшие 24 часа моя диета состояла из воды и слабительного. В полночь произошла сцена убийства. "CSI: Майами" должны были прийти и разобраться".

В целом Смит вел себя непринужденно во время съемок, время от времени качая головой и шепча: "Мою задницу вывернут наружу".

Звезда "Людей в черном" не показал фанатам саму процедуру, но после нее в комнате восстановления он много улыбался и шутил.

"Он как Мартин Скорсезе в моей заднице", - рассказал Смит о докторе, который проводил колоноскопию.

Несколько дней спустя актер получил результаты обследования. Доктор Стэнфорд подтвердила наличие полипа в слепой кишке - самой большой части толстой кишки. Полип был удален, отправлен в лабораторию и определен как предраковая ткань.

"Девяносто пять процентов случаев рака толстой кишки возникают из-за полипов этого типа", - говорит она, прежде чем поблагодарить актера за то, что он "послушный" пациент. Также врач заявила, что через два-три года Смиту придется повторить процедуру.

"Для меня важно иметь возможность делиться этим с людьми, чтобы они могли стать послушными пациентами, оставаться здоровыми и счастливыми, чтобы прожить все те славные годы, которые у них могут быть", - рассказывает Смит.

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