Худшее, что со мной было: Леди Гага впервые рассказала о проблемах с психикой после изнасилования

Леди Гага в интервью для Elle с Опрой Уинфри откровенно рассказала о том, как пережила психотический эпизод и посттравматическое стрессовое расстройство после изнасилования в 19 лет.

"У меня ПТСР. У меня хроническая боль. Нейропатическая боль как реакция на травму - еженедельная часть моей жизни. Я принимаю лекарства; у меня есть несколько докторов. Так я выживаю", - призналась 33-летняя певица.

Гага призвала людей, которые переживают нелегкие времена, верить в себя.

"Я продолжала идти, и эти дети, и даже взрослые, которые пережили столько всего, я хочу, чтобы они знали, что могут продолжать идти, могут выжить, могут выиграть свой "Оскар", - сказала она. - Я также хотела бы, чтобы кто-нибудь попытался обратиться за помощью, когда почувствует себя готовым. И я призываю других, если они увидят, что кто-то страдает, подойти и сказать: "Эй, я вижу, что ты страдаешь, и я здесь. Расскажи мне свою историю".

Впервые Гага публично заявила о некоторых проблемах, которые преследовали ее в жизни. Так, она призналась, что долгое время наносила себе порезы.

"Я не особо об этом рассказывала, но думаю, что людям важно знать и слышать. Я занималась самоповреждением в течение долгого времени, и единственный способ, который помог мне прекратить резать себя, - осознание, что я пыталась показать людям, что мне больно, вместо того, чтобы сказать им и попросить о помощи", - говорит Гага.

Певица убеждает людей, которые испытывают подобные чувства, обратиться за помощью. Также она дала несколько практических рекомендаций:

"Одна вещь, которую я хотела бы предложить людям, которые борются с ПТСР или проблемами самоповреждения или суицидальными идеями, - это лед. Если вы положите руки в миску с ледяной водой, это потрясет нервную систему и вернет вас к реальности", - говорит она.

Также Леди Гага назвала психотический эпизод в связи с ПТСР - одним из худших событий, которые когда-либо с ней случались.

"Для меня фибромиалгия - более легкая боль; реакция на травму намного тяжелее. На самом деле я чувствую то, что чувствовала, когда упала на углу улицы после того, как меня несколько раз изнасиловали в течение нескольких месяцев. Это повторяющееся чувство, - говорит она. - В какой-то момент у меня случился психотический срыв, и это была одна из худших вещей, которые когда-либо со мной происходили. Меня доставили в отделение скорой для неотложной помощи, ко мне вызвали врача, психиатра. Я не понимала, что происходит, потому что все мое тело онемело, я полностью от него отделилась. Я кричала, а потом он успокоил меня и дал мне лекарства".

С тех пор Гага изменила свою жизнь и призвала других принять в тяжелые моменты любую помощь, будь-то лекарства или психотерапия.

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