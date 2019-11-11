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Хватит об Украине: Галкин высмеял российское телевидение и стал звездой YouTube

Артист не упустил возможности высказаться и о власти государства

понедельник, 11 ноября 2019, 12:38
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На российском телевидении без конца говорят об Украине, что уже порядком "достало". Впечатление такое, будто в стране совершенно нет своих проблем, осталось только помочь украинцам, посмеялся пародист Максим Галкин на одном из своих октябрьских концертов.

Выступление юмориста в Новосибирске прошло еще 2 октября, недавно его эпизод появился в YouTube, где уже собрал почти миллион просмотров и тысячи лайков зрителей. В общении с аудиторией Галкин вспомнил о российском телевидении и не упустил возможности лишний раз высказаться о власти.

"Все время рассказывают про Украину, меня так это уже достало. Я ж не в Украине живу, про нас расскажите. Впечатление такое, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", - отметил со сцены супруг Аллы Пугачевой.

По словам Галкина, на телевидение России вернулись "советские времена" в худшем смысле этого слова: "Нам не дают времени обмозговать, нам разжевывают и сразу говорят - это враги. Пока хотя бы на концертах можно говорить что хочешь".

Именно поэтому, как отметил артист, он не просит никаких званий у власти. Этим самым он получает возможность открыто высказывать свое мнение: "Так есть возможность их всех обос… Ну, вы поняли меня".

Высказался Галкин и о президентском сроке Владимира Путина. Артист подчеркнул, что российский народ всегда тянулся к царю, из-за чего ему не выбраться из рабства: "У нас родилось уже целое поколение людей, отучилось, они сами родили уже и все это было при Путине. Они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что сама должность так называется - Путин".

Заметив камеры в зале, Галкин в шутку попросил не снимать: "Не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться". И все же ролик появился в сети и активно набирает просмотры. Примечательно, что автор ролика ограничил возможность его комментировать.

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