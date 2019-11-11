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Семья Заворотнюк осадила известного продюсера за ложные новости о здоровье актрисы

Продюсер группы "Ласковый май" продолжает комментировать прессе здоровье артистки

понедельник, 11 ноября 2019, 11:29
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Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая все еще проходит курс лечения и находится под присмотром врачей, осадили российского продюсера Андрея Разина (группа "Ласковый май") за распространение ложных новостей о ее здоровье.

Как отметили они в отдельном Instagram-аккаунте, который создали для борьбы с фейками, Андрей Разин не "вхож в семью" Анастасии Заворотнюк, более того, они даже не знакомы лично. Распространяя информацию о лечении актрисы, продюсер ссылается на неизвестные семье "источники".

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство <...>, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", - отметили в посте близкие Заворотнюк.

Информация, которой Разин уже не первый месяц охотно делится с прессой, вызывает у родных актрисы недоумение: "Как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично".

К посту его авторы также прикрепили несколько заголовков из российских СМИ, которые доверились продюсеру и стали распространять неправдивую информацию.

  • Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже около двух месяцев находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.
  • Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

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