Актриса "Дизель Шоу" с мужем и маленьким сыном украсили обложку глянца: фото

Актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко вместе с мужем Олегом Збаращуком и двухлетним сыном Тамерланом стали героями свежего выпуска журнала Viva!.

Красивая семья появилась на обложке глянца и дала интервью. Яна признается, что она невероятно счастлива, ведь рядом - идеальный мужчина и послушный ребенок.

"Олег очень классный человек во всех отношениях. Он настоящий мужчина. У меня есть все, что я хотела в жизни: ребенок и любимый муж. У меня семья всегда была на первом месте, мне больше ничего не надо", - говорит актриса.

Яна также признается, что ей очень повезло и с ребенком.

"Он настолько неприхотливый от рождения и по сей день, что я даже боюсь заводить второго! Мне кажется, что лучше малыша просто быть не может. У Тамерлана есть характер, с ним приходится договариваться. Но он очень понимающий и не капризный. Никогда не плачет! Даже если сильно ударится, исцеляющий мамин поцелуй лечит все", - поделилась она.

Напомним, что Яна Глущенко вышла замуж за Олега Збаращука, продюсера группы ТІК и по совместительству концертного директора "Дизель Студио", в 2017 году. Свадьбу влюбленные отпраздновали в Одессе. И, как утверждает сама Яна, было это все практически не запланировано и неожиданно. В курортный город они просто поехали на гастроли. В октябре того же года Глущенко родила сына, которому супруги дали имя Тамерлан.

Ранее Яна Глущенко рассказала, что перенесла сложную операцию. Актриса пострадала в жутком ДТП, которое унесло жизнь ее коллеги - Марины Поплавской.

Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов признался, что не может простить себе гибель актрисы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.