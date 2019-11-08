Мог как-то повлиять: актер "Дизель Шоу" признался, что не может простить себе гибель коллеги

Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спустя год после смерти Марины Поплавской вспомнил тот трагический день.

Юморист стал гостем программы Маши Ефросининой "Экзамен", где честно ответил на вопросы телеведущей (видео смотрите на странице ниже).

Так, отвечая на вопрос, что он до сих пор не может себе простить, Крутоголов сказал: "Я человек, который нечасто возвращается в прошлое и там живет в своих мыслях. Я предпочитаю смотреть, что будет впереди, в будущем. Но трагедия, которая с нами случилась не могла пройти мимо. Меня возвращает в этот день".

"Возможно, я мог как-то повлиять на то, чтобы она (Марина Поплавская, - Ред.) не сидела на этом месте, - продолжил Егор. - Я говорил об этом ей несколько раз, но... Я мог бы быть понастойчивее".

Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии Марина Поплавская погибла на месте. Известно, что в момент ДТП актриса находилась на переднем сидении, рядом с водителем.

Актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко, которая пострадала в жутком ДТП под Киевом, рассказала, что перенесла сложную операцию.

Егор Крутоголов, который также пострадал в той автомобильной аварии, рассказал о первых успехах реабилитации.

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