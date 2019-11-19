Он страшный человек: Тодоренко призналась, что родственники Топалова отговаривали ее от отношений с певцом

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала наркотическое прошлое своего мужа, российского певца Влада Топалова.

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" стала героиней свежего выпуска выпуска шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время откровенной беседы со Славой Деминым Регина призналась, что родственники Влада советовали ей бежать от него, поскольку знали о его темном прошлом.

"Мне все его родственники говорили: "Ты что! Он страшный человек! Бедная Регина, вот попала", - рассказала Тодоренко.

Однако девушка не прислушивалась к советам родни, отказываясь копаться в грязном белье любимого. Регина уверяет, что не знала Влада в тот темный период.

"Я его таким не знаю, я не попала на тот период. Когда встречаются люди из прошлой его жизни, я просто не понимаю, как вот этот человек совместим с теми людьми, которые сопровождали его тогда", - признается телеведущая.

Регина добавила, что они с Владом не говорят на эту тему, поскольку это его прошлая жизнь.. "Мне кажется, что эту страницу стоит уже перевернуть и больше никогда об этом не вспоминать, потому что это очень нехороший период", - подчеркнула она.

Известно, что у Влада Топалова на протяжении четырех лет была сильная наркотическая зависимость. Певец употреблял не только кокаин, но и экстази в очень больших количествах. "Когда я это рассказываю, мне обычно не верят. Люди могут съесть за ночь две таблетки. Мы съедали за ночь по 10-15. Однажды мы за выходные с пятницы по вечер понедельника на троих съели 150 таблеток", - признавался ранее певец.

Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.

А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.