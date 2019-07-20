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Тодоренко показала новые яркие фото со свадьбы с Топаловым

И рассказала, почему они выбрали Италию для проведения торжества

суббота, 20 июля 2019, 11:23
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова, поделилась с поклонниками новыми снимками с пышной свадьбы в Сорренто (Италия).

Яркие фото 29-летняя знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. Автором свадебных снимков выступил известный российский фотограф Андрей Байда.

"Вчера мы с Владиславом Михайловичем получили полторы тысячи красивейших фото со свадьбы, которые я планирую собрать в один исполинский альбом. И пусть он будет неподъемный, зато эти воспоминания навсегда останутся на волшебных страничках", - написала Регина.

Телеведущая также приоткрыла тайну, почему они с певцом для проведения торжества выбрали именно Италию.

"Мы очень долго думали, выбирали страну и место, где хотели бы сыграть нашу свадьбу. Хотелось, чтобы это было сказочно красиво, как в кино! Когда я впервые увидела фотографии Виллы Astor в Сорренто, я поняла, что именно здесь хочу провести свадьбу! К тому же, Италия очень знаковое для нас с ВМ место, ведь почти год назад где-то в море между Сицилией и Сардинией он сделал мне предложение!", - поделилась Тодоренко.

"Каким-то волшебным образом вилла Astor стала живым воплощением нас и наших характеров. Вилла – это Влад, такая же строгая, с прямыми линиями, как и его характер, но в то же время изысканная и очень светлая. А сад очень похож на меня. Немножко сумасшедший, с хаотично разбросанными деревьями, извилистыми дорожками и звонким пением птиц. Но вилла без сада была бы обычным домом, а сад без виллы – просто красивым садом. И только вместе они обретают гармонию и смысл. И я уверена, что это место стало своеобразным символом нашей любви", - добавила Регина.

  • Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов узаконили еще в октябре прошлого года, а этим летом решили отметить это событие в кругу друзей. Свадьбу пара отпраздновала в Сорренто (Италия). Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.
  • Позже телеведущая рассказала о семейной жизни с певцом. По словам Тодоренко, семья у них очень эмоциональная, и только юмор помогает им сгладить негативный накал страстей.

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