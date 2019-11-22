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Ирина Билык призналась, что натолкнуло ее на мысли о разводе

Певица рассказала о ссоре с мужем

пятница, 22 ноября 2019, 16:49
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Украинская певица Ирина Билык, которая заговорила о разводе, откровенно рассказала, что ее натолкнуло на эти мысли. На днях артистка написала пост, в котором порассуждала о браке вне любви, который не должен продолжаться ради ребенка.

Встревоженные поклонники решили, что у певицы проблемы в отношениях с мужем, и теперь она хочет развестись. Однако в программе "Зірковий шлях" Ирина решила развеять эти слухи. По словам певицы, грустный пост она написала, так как просто поссорилась с Асланом.

"Немножко поссорились – такое бывает. Может, хотела разойтись, мы же женщины", – заявила Билык.

Напомним, что Ирина Билык и российский фотограф и стилист Аслан Ахмадов поженились в 2015 году. В том же году у супругов родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. В своих интервью исполнительница неоднократно признавалась, что с мужем проводит очень мало времени. Как известно, Ирина живет в Киеве, а Аслан - в Москве.

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