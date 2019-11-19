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Ирина Билык вдруг заговорила о разводе - поклонники певицы уже строят теории

Певица намекнула на разлад в семье

вторник, 19 ноября 2019, 12:05
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Украинская певица Ирина Билык встревожила поклонников новым постом в Instagram, в котором порассуждала о браке вне любви.

"А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не разводятся. Иногда из-за материальных выгод, но чаще из-за детей", - пишет артистка. "А вы смогли бы из-за ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?", - поинтересовалась она у подписчиков.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Свою публикацию Ирина сопроводила грустным черно-белым фото, а также добавила хэштеги #жизньрадидетей #семья #брак #развод.

Поклонники Билык пришли к выводу, что у певицы начались проблемы в отношениях с мужем, российским продюсером Асланом Ахмадовым. И своим постом артистка намекает на развод.

"Судя по Вашим последним постам, у Вас проблемы в отношениях. Ради ребенка не надо. Дети все чувствуют. Растить детей в атмосфере нелюбви накладывает отпечаток на психику ребенка", - посоветовала одна из подписчиц.

А некоторые выдвинули предположение, что Ирина всерьез задумалась о предложении бывшего возлюбленного Димы Коляденко. Напомним, что в мае этого года шоумен публично попросил певицу выйти за него замуж.

Позже Коляденко объяснил свой романтичный поступок. Шоумен признался, что до сих пор любит артистку, и предложение делает уж в шестой раз.

Ирина Билык и Дима Коляденко жили в гражданском браке. В 2015 году певица вышла замуж за российского фотографа и стилиста Аслана Ахмадова. В том же году у супругов родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. В своих интервью исполнительница неоднократно признавалась, что с мужем проводит очень мало времени. Как известно, Ирина живет в Киеве, а Аслан - в Москве.

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