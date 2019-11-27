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Молодая жена Комарова похвасталась романтическим сюрпризом от любимого: фото

Дмитрий специально прилетел с экспедиции, чтобы поздравить Александру с 22-летием

среда, 27 ноября 2019, 10:42
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26 ноября победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко отпраздновала день рождения. Одним из первых с 22-летием девушку поздравил ее любимый муж Дмитрий Комаров, подготовив приятный сюрприз.

Ведущий проекта "Мир наизнанку" специально прилетел с экспедиции, чтобы свозить любимую в Прагу. "Супер-день! Спасибо любимому мужу за приятный сюрприз в его стиле", - поделилась эмоциями Саша.

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Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

"Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю елку, настроение, соответствующее, праздничное. Гуляем. Холодно, но кайфово", - написал в своем Instagram Дмитрий, опубликовав несколько снимков из путешествия.

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Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Александра и Дмитрий два года скрывали свой роман и даже на проекте "Танці з зірками" никто и догадаться не мог, что они - пара. А в июне 2019-го влюбленные признались, что стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.

  • Ранее Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свое семейное гнездышко. Как видно из фото, интерьер квартиры оформлен в стильных цветах.
  • Также читайте на The Lime, чем Комаров покорил победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александру Кучеренко. По словам модели, этим качеством телеведущий подкупил ее с первых дней знакомства.

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