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Группа KAZKA выпустила новый трек: фаны уже назвали его хитом

Песня вошла в новый альбом коллектива NIRVANA

пятница, 29 ноября 2019, 09:54
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Популярная украинская группа KAZKA презентовала трек "Палала" из нового альбома NIRVANA, предзаказ которого доступен уже с сегодняшнего дня.

Премьера сингла состоялась на YouTube-канале коллектива. "Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся багровыми щеки, и вышивка на рубашке влечет ребят, словно магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не изобрели, не нашли. Что же тут поделаешь? Пылай!", - сказано в описании к аудио.

Поклонники трио уже успели назвать песню потенциальным хитом. "Однозначно новый хит", "Поздравляю с премьерой будущего хита", "Новый хит! Шикарная песня", "Нравится, уже вижу ее на дискотеках", "Наконец-то новый хит", - отметили в комментариях под роликом.

  • Также слушайте на The Lime первый сингл из альбома NIRVANA - "Пісня Сміливих Дівчат". Авторами песни выступили Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин, которые создали известные хиты группы "Плакала" и "Свята".
  • Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на свою новую песню "Иди на жизнь". Главный месседж видео - прислушаться к "своему внутреннему ребенку" и жить полной и счастливой жизнью.

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