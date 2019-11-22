Тина Кароль выпустила чувственный клип на судьбоносную песню "Иди на жизнь": видео

Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на свою новую песню "Иди на жизнь", которую она называет судьбоносной.
Премьера видео состоялась вечером 21 ноября на официальном YouTube-канале исполнительницы. В кадре Тина появляется в нежных образах, которые выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры.
Главный месседж клипа - прислушаться к "своему внутреннему ребенку" и жить полной и счастливой жизнью.
"Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!", - призывает Тина Кароль.
Съемки чувственного видео проходили в Лос-Анджелесе. Режиссером видеоряда выступила Polly Pierce.
Поклонники с восторгом обсуждают новый клип Тины Кароль. "Сколько нежности, доброты и мотивации", "Боже до чего же тронуло, в мурашках и в слезах", "Как душевно, я влюбилась в этот клип", "Очень чувственно и нежно", "Бесподобно! Позитивная мантра!", - комментируют фаны под роликом.
- Ранее Тина Кароль очаровала образом, который выбрала для церемония вручения премии Best Fashion Awards. Певица предстала в платье Louis Vuitton, которое эффектно подчеркнуло ее стройные ноги.
- Также Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.
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