Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, как изменилась после инсульта

В 2011 году на съемках первого сезона "Игры престолов" актриса Эмилия Кларк перенесла опасный для жизни инсульт - субарахноидальное кровоизлияние. Треть пациентов с этим диагнозом умирает сразу, а выжившим требуется срочное лечение, чтобы избежать второго, часто смертельного эпизода. Ко времени окончания третьего сезона в 2013 году в ее мозге раздулся еще один сосуд, и актриса вынуждена была пойти на сложную операцию. Сегодня Эмилии Кларк 33 года, и в интервью The Guardian она рассказала, почему считает свою болезнь хорошей вещью.

"Сейчас я определенно считаю свое кровоизлияние в мозг хорошей вещью, - говорит исполнительница роли Дейенерис Таргариен. - Потому что мне никогда не суждено было стать молодой актрисой, которая "слетает с катушек". Кровоизлияние точно совпало с началом моей карьеры и началом шоу, которое стало чем-то довольно весомым. Это дало мне точку зрения, которой иначе у меня быть не могло. Я довольно устойчивый человек, поэтому, когда смерть отца и кровоизлияние в мозг совпали с успехом, а люди следили за мной на улице, я просто говорила: "Ну, давай попробуем сделать из этого что-то рациональное".

Актриса признается, что второй сезон "Игры престолов" стал для нее худшим.

"Я не знала, что делает Дейенерис. Если честно, я каждую минуту каждого дня думала, что умру, - признается она. - Честно говоря, волнительно делиться этим. Так бывает всегда, когда ты делаешь себя уязвимым. Но я долго ждала, чтобы поговорить об этом, потому что не хотела, чтобы люди думали обо мне как о больной".

Эмилия полностью осознала и приняла конечность своей жизни, но для нее это стало стимулом двигаться дальше.

"Смерть - это дерьмо, - говорит она. - Это действительно тяжело, и горе ужасно. И все же это полностью нам гарантировано. Независимо от того, как сильно парни из Силиконовой долины хотят доказать всем, что это не так. Но необратимость смерти, абсолютная уверенность в ней, - это так тонизирует".

Эмилия Кларк рассказала, как ее заставляли обнажаться в "Игре престолов". В первом сезоне Дейенерис еще не могла постоять за себя, но после встречи с Кхалом Дрого все изменилось.

Эмилия Кларк впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов". Ранее авторы сериала утверждали, что в кадре осталась именно ее чашка.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.