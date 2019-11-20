Я их послала: Эмилия Кларк рассказала, как ее заставляли обнажаться в "Игре престолов"

Однажды Эмилия Кларк отказалась играть обнаженную сцену на съемочной площадке "Игры престолов", хотя ей сказали, что это "разочарует ее фанатов". Об этом актриса рассказала в подкасте Дэкса Шепарда "Armchair Expert", пишет The Independent.

"Теперь я гораздо лучше разбираюсь в том, что для меня комфортно, с чем я могу справиться, - говорит 33-летняя актриса. - У меня были конфликты на съемках раньше, когда я говорила: "Нет, простынь останется", а они: "Ну ты же не хочешь разочаровать своих поклонников?" И я их послала".

Кларк призналась, что количество наготы в первом сезоне "Игры престолов" ее поразило.

"Я взялась за работу, потом они прислали сценарий, я его прочитала и поняла: "О, вот в чем дело!" - вспоминает актриса. - Но я была новичком, потому относилась к этому как к работе: если это есть в сценарии, то оно явно необходимо. Итак, я заранее с этим смирилась, хотя понятия не имела, что вообще делаю. Раньше я никогда не была на таких съемках, а теперь оказалась на площадке полностью обнаженная, со всеми этими людьми. Я не знала, что должна делать, не знала, чего от меня ожидают, не знала, чего сама хочу. Независимо от того, была нагота или нет, я провела тот первый сезон, думая, что недостойна чего-то требовать, недостойна чего-либо вообще… Я могла поплакать в уборной, а затем возвращалась назад, мы снимали сцену, и все было хорошо".

Эмилия объяснила, что только во время работы с актером Джейсоном Момоа, который сыграл Кхала Дрого, она поняла, что может установить свои собственные правила относительно того, какую часть тела показывать.

"Это определенно было сложно. Вот почему сцены, которые я делала с Джейсоном, были замечательными. Он просто говорил: "Нет, дорогая, это не нормально", - вспоминает актриса.

Ранее координатор интимных сцен в "Игре престолов" рассказала о сложностях работы. Алисия Родис занималась постановкой сцен секса между Джоном Сноу и Дейенерис.

В октябре Эмилия Кларк отпраздновала 33-й день рождения и доказала, что знает толк в вечеринках. Звезда "Игры престолов" порадовала фанатов и коллег веселым видео.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.