Участники украинской группы вспомнили, как едва не попали в аварию по дороге на концерт

Участники украинской инди и электро-поп группы KADNAY едва не попали в автомобильную аварию, когда направлялись на один из своих концертов.

Своими воспоминаниями музыканты поделились с каналом "Украина". Ребята рассказали, что они опоздали на поезд, поэтому в поездку отправились на авто.

"За нами прислали бус, но водитель какой-то "мутный" был. Ребята уже все легли спать, а я смотрю на глаза водителя в зеркало и чувствую, меня что-то беспокоит. Через час-два я вижу – он начинает закрывать глаза. Я "вырубился" буквально на десять минут, а когда проснулся, увидел, что машина просто катится из стороны в сторону по дороге", – вспомнил один из музыкантов.

Несмотря на усталость музыкант разбудил остальных ребят и они предложили водителю немного отдохнуть. "Это, конечно, не очень веселая история. Но она запомнилась на всю жизнь", - с ужасом вспоминают участники KADNAY.

Ранее прима-балерина национальной оперы и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о пережившем ДТП. Танцовщица получила сотрясение мозга и огромную гематому.

О печальном случае на дороге также вспомнила и Оля Полякова. Певица рассказала, что попала в жуткую аварию будучи 18-летней девушкой.

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