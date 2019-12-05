Спасибо, что выбрал нас: Тодоренко и Топалов трогательно поздравили сына с первым днем рождения

Ровно год назад, 5 декабря 2018-го, украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов впервые стали родителями - на свет появился их первенец Михаил, которого они ласково называют Майклом.

Счастливые мама и папа поздравили сына с первым днем рождения в соцсетях. Влад признался, что плачет от счастья и от "абсолютно божественной, чистой любви". Певец отметил, что малыш и супруга являются самым дорогим, что есть в его жизни.

"Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам семью и наш и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, абсолютно! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения", - написал Влад.

"Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!", - сказала Регина.

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