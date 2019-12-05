Спасибо, что выбрал нас: Тодоренко и Топалов трогательно поздравили сына с первым днем рождения

Ровно год назад, 5 декабря 2018-го, украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов впервые стали родителями - на свет появился их первенец Михаил, которого они ласково называют Майклом.
Счастливые мама и папа поздравили сына с первым днем рождения в соцсетях. Влад признался, что плачет от счастья и от "абсолютно божественной, чистой любви". Певец отметил, что малыш и супруга являются самым дорогим, что есть в его жизни.
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Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги.... вот-вот назовёшь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь ты это читаешь уже взрослый когда-то) Береги свою маму! Люби её и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни! Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам «СЕМЬЮ» и «наш» и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты - личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать «себя в себе»! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось! И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлёшь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги её! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа#владтопалов #vladtopalov
"Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам семью и наш и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, абсолютно! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения", - написал Влад.
"Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!", - сказала Регина.
- Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.
- А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.
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