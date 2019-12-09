Кирку Дугласу исполнилось 103 года: семья поздравила легенду Голливуда трогательными фото

9 декабря актер, филантроп, бывший посол доброй воли США и отец четверых детей Кирк Дуглас отпраздновал 103-й день рождения. Сын Майкл, невестка Кэтрин Зета-Джонс и тысячи их подписчиков в Instagram выразили старейшему из ныне живущих звезд Голливуда теплые поздравления.

"С днем рождения, папа! Ты живая легенда, и вся твоя семья шлет тебе всю любовь в наших сердцах!" - написал 75-летний Майкл Дуглас.

"Этому парню на моих коленях 103 года! С Днем Рождения, Паппи! Я люблю тебя всем сердцем", - присоединилась к нему Кэтрин Зета-Джонс, опубликовав теплое фото из семейного архива.

"С Днем Рождения, Паппи... ты подарок миру; путеводный свет и источник вдохновения для меня. Я люблю тебя", - поддержал семью внук и старший сын Майкла Дугласа Кэмерон.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в бедной семье иммигрантов. Во время Второй мировой войны он служил в американском флоте, но в 1944 году был комиссован из-за дизентерии. Его дебют в кино состоялся в 1946 году в фильме "Странная любовь Марты Айверс". Уже в 50-х Дуглас стал ведущей звездой фильмов самых разных жанров, начиная от вестернов и заканчивая серьезными драмами. Его послужной список насчитывает более 90 картин.

Кирк Дуглас в фильме "Спартак", 1960 год

В 1991 году Кирк Дуглас едва не разбился в упавшем вертолете, а в 1996 году перенес инсульт. Эти потрясения заставили его сосредоточиться на духовной жизни и семье. Когда актеру исполнилось 99 лет, он пожертвовал на строительство центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера колоссальные 15 миллионов долларов.

День рождения Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс праздную в один день. Рассказываем, как пара сохранила крепкий брак и прошла через сложные испытания.

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