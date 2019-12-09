RU  UA

Лайм

Кирку Дугласу исполнилось 103 года: семья поздравила легенду Голливуда трогательными фото

Живая легенда кино все еще с нами!

понедельник, 9 декабря 2019, 18:37
читати статтю українською

9 декабря актер, филантроп, бывший посол доброй воли США и отец четверых детей Кирк Дуглас отпраздновал 103-й день рождения. Сын Майкл, невестка Кэтрин Зета-Джонс и тысячи их подписчиков в Instagram выразили старейшему из ныне живущих звезд Голливуда теплые поздравления.

"С днем рождения, папа! Ты живая легенда, и вся твоя семья шлет тебе всю любовь в наших сердцах!" - написал 75-летний Майкл Дуглас.

"Этому парню на моих коленях 103 года! С Днем Рождения, Паппи! Я люблю тебя всем сердцем", - присоединилась к нему Кэтрин Зета-Джонс, опубликовав теплое фото из семейного архива.

"С Днем Рождения, Паппи... ты подарок миру; путеводный свет и источник вдохновения для меня. Я люблю тебя", - поддержал семью внук и старший сын Майкла Дугласа Кэмерон.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в бедной семье иммигрантов. Во время Второй мировой войны он служил в американском флоте, но в 1944 году был комиссован из-за дизентерии. Его дебют в кино состоялся в 1946 году в фильме "Странная любовь Марты Айверс". Уже в 50-х Дуглас стал ведущей звездой фильмов самых разных жанров, начиная от вестернов и заканчивая серьезными драмами. Его послужной список насчитывает более 90 картин.

Кирк Дуглас в фильме "Спартак", 1960 год

В 1991 году Кирк Дуглас едва не разбился в упавшем вертолете, а в 1996 году перенес инсульт. Эти потрясения заставили его сосредоточиться на духовной жизни и семье. Когда актеру исполнилось 99 лет, он пожертвовал на строительство центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера колоссальные 15 миллионов долларов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Дочь Мадонны обнажилась на выставке современного искусства с группой мужчин и женщин

Дочь Мадонны Лурдес Леон разделась для спектакля Desigual 2020 на выставке Art Bazel. Лурдес Леон поучаствовала в перфомансе, который имитирует секс

Украинская певица показала мужчину, который преследует ее семью и угрожает в сети

Подписчикам солистка группы "НеАнгелы" также показала скрины писем неизвестного

Потап рассказал, что им с Настей дарили на свадьбу: один презент удивил его больше всего

Потап рассказал, что им с Настей Каменских дарили на свадьбу, а также что он любит презентовать друзьям.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: