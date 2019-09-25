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День рождения Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс: как пара сохранила крепкий брак

Чтобы стать ближе, паре актеров пришлось пройти через сложные испытания

среда, 25 сентября 2019, 18:25
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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс родились в один день: 25 сентября голливудскому актеру исполнилось 75 лет, а его жене - 50. Несмотря на серьезный повод, супруги решили отказаться от шумного праздника.

"Это важный день, но поскольку сейчас мы переезжаем, а наши дети отправляются на учебу, мы сделали небольшой перерыв, - объяснил Дуглас свое решение изданию Page Six. - Мы начинали планировать большую вечеринку, а потом поняли, что это слишком хлопотно, и мы могли бы сделать это в другой раз. Поэтому все пройдет тихо. У нас есть несколько друзей, у которых день рождения в тот же день. Мы собираемся пойти на одну из их вечеринок и спрятаться".

Паре именинников не привыкать хранить в тайне свои радости и горести: за 19 лет брака им не раз доводилось отбиваться от папарацци, выведывающих подробности о болезни Майкла и психическом расстройстве Кэтрин.

Зета-Джонс перенесла болезненный эпизод биполярного аффективного расстройства, когда ее муж в 2010 году пережил сложную битву с раком горла IV стадии, а затем - громкий суд с первой женой Диандрой Лукер за доходы от сиквела фильма "Уолл-стрит". Когда проблемы, казалось, остались позади, Кэтрин приняла решение пройти лечение в психиатрической клинике.

"Я мучила своего мужа и всех вокруг своими нервами и беспокойством, - говорила актриса изданию The Telegraph. - Когда у Майкла диагностировали рак, я действительно подумала, что превращаюсь в тряпку. Это происходит с людьми все время, но это все еще огромный шок. Карточный домик начинает рушиться, и вы понимаете: "Боже мой, это действительно происходит с нами". Мне никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным раньше. Я не знала, что делать. Я думала, что у меня не было эмоциональных ресурсов, чтобы справиться. Но удивительно, откуда приходит сила - от семьи и друзей, от незнакомцев, которые нас поддерживают".

Актриса искренне восхищалась стойкостью своего мужа.

"Я оглядываюсь назад и не могу поверить в силу, которой он обладал. Он очень конкретный человек. Как только ему поставили диагноз, он сказал: "Хорошо, что мне делать?" - вспоминает она. - Лечение было очень интенсивным - химиотерапия и лучевая терапия одновременно. Но он все еще сохранял свое чувство юмора. Он был очень открыт с детьми. Никаких секретов - они пошли и увидели, что он лечится. Вместе мы все со всем справились. Это сделало нас ближе. Но я бы никому этого не пожелала".

Сам Дуглас охотно рассказывает СМИ, что влюбился в Кэтрин с первого взгляда, и точно знает, как сохранить брак в Голливуде.

"Я думаю, что иногда мы воспринимаем самых близких людей как должное, и прилагаем больше усилий ради незнакомцев. Я всегда стараюсь помнить, как мне повезло, и какая она необыкновенная женщина. Я каждый день думаю об этом с благодарностью", - сказал Дуглас в интервью US Weekly.

Он также поведал, как пара познакомилась на кинофестивале в Довиле в 1998 году.

"Я посмотрел на нее и сказал: "Кэтрин, я стану отцом ваших детей", - сказал он, со смехом добавив, что, поскольку тогда они встретились впервые, его заявление выглядело странно. Тем не менее, пара поженилась в 2000 году, и сегодня воспитывает взрослых сына и дочь. Именно так, как и предсказывал Дуглас.

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