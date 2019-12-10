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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год

Артистка умерла в своем особняке в кругу семьи

вторник, 10 декабря 2019, 14:18
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10 декабря Шведские СМИ сообщили о смерти вокалистки группы Roxette Мари Фредрикссон. Как пишет местный Expressen, 61-летняя певица умерла утром 9 декабря.

Согласно приведенной информации, смерть наступила в результате болезни, с которой последнее время боролась певица. Умерла Фредрикссон в своем доме в кругу семьи. "С большой грустью мы должны сообщить, что один из наших самых больших и любимых артистов ушел. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря дома в результате болезни", - цитируют родных артистки.

Что известно о болезни Мари Фредрикссон

В сентябре 2002 года врачи диагностировали у Фредрикссон опухоль головного мозга. Через неделю в местной клинике провели срочную операцию, которая оказалась успешной. Период реабилитации артистки занял несколько лет, однако болезнь привела к множеству негативных последствий.

Именно по причине болезни Фредрикссон не смогла принять участия в записи альбома The Pop Hits. Гитарист группы Пер Гессле исполнил все песни сам, певица лишь записала бэк-вокал для сингла Opportunity Nox. В то же время Roxette отменила все запланированные туры.

Восстановившись, Фредрикссон начала работу над сольным альбомом The Change ("Перемена"), который вышел в свет в 2004 году и затрагивал тему нелегкого периода в жизни артистки.

Мари Фредрикссон и гитарист Пер Гессле создали группу Roxette в 1986 году (название позаимствовали из песни группы Dr. Feelgood). Как и многие другие шведские музыканты, они исполняли свои песни на английском языке. За годы существования коллективу удалось стать одним из наиболее узнаваемых и тиражируемых в мире. Roxette продали более 75 млн копий своих альбомов.

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