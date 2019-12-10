Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge: как затея Пита Фрейтса сплотила миллионы

В США на 35 году жизни скончался Пит Фрейтс, с 2012 года мужчина, некогда капитан баскетбольной команды, боролся с боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига).

В 2014-м Фрейтс запустил в сети флешмоб Ice Bucket Challenge, направленный на борьбу с этой болезнью, в котором приняли участие свыше 17 млн людей по всему миру. В их числе множество знаменитостей: писатель Стивен Кинг, исполнители Джастин Бибер, Бритни Спирс, Леди Гага и Джастин Тимберлейк, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, актеры Рассел Кроу и Крис Пратт, учредитель Amazon Джефф Безос, ведущие Опра Уинфри, Джимми Фэллон и многие другие.

Задача участников флешмоба состояла в необходимости вылить на себя ведро холодной воды, записать это на видео, опубликовать его в сети с хештегом #ALSIceBucketChallenge, сделать пожертвование на борьбу с болезнью Лу Герига и передать эту эстафету троим приятелям, у которых на участие было лишь 24 часа.

Идея Пита Фрейтса позволила в довольно короткие сроки собрать более $110 млн. В 2016 году эта сумма средств помогла ученым открыть ген NEK1, который связывают с появлением заболевания.

Джастин Тимберлейк

Стивен Спилберг

Джефф Безос

Стивен Кинг

Билл Гейтс

Крис Пратт

Опра Уинфри

Болезнь Лу Герига или же боковой амиотрофический склероз поражает нервные клетки и приводит к атрофии мышц. Зачастую пациенты с таким заболеванием живут от двух до пяти лет с момента обнаружения недуга. Питу Фрейтсу удалось продержаться почти семь.

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