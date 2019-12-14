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Знаменитые очки Джона Леннона ушли с молотка за кругленькую сумму

Эти очки стали неотъемлемой частью имиджа музыканта

суббота, 14 декабря 2019, 12:30
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Круглые очки, неразрывно связанные с образом одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, были проданы на аукционе за внушительную сумму - покупатель выложил за них 137,5 тыс. фунтов (около 183 тыс. долларов).

Об этом сказано на сайте аукционного дома Sotheby's. Отмечается, что сделка состоялась 13 декабря. Кто стал владельцем лота - не сообщается.

На продажу очки музыканта выставил Алан Херринг - бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра. По его словам, аксессуар Джона достался ему в 1968 году - музыкант оставил их на заднем сиденье авто. Херринг заметил, что одна линза отсоединилась от оправы и предложил починить очки, но Леннон сказал, что не стоит, ведь они ему нужны только "для образа".

Водитель не стал ремонтировать аксессуар и оставил его у себя в таком виде, в каком подарил ему музыкант.

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