Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото

Супружеская пара, работавшая в летней королевской резиденции в замке Балморал в Шотландии, четверть века получала от Елизаветы II рождественские открытки. Теперь все они выставлены на аукцион, и у поклонников есть уникальная возможность увидеть молодую королеву, ее супруга и детей.

"Королевская семья, должно быть, высоко ценила супружескую пару, поскольку каждую открытку они лично подписали чернилами. Самая ранняя датируется 1947 годом и подписана королем Георгом", - рассказал представитель аукциона Роули Родди Ллойд изданию People.

На фото 1947 года изображены король Георг и королева-мать с принцессами Елизаветой и Маргарет, которые играют на пианино.

Более поздние открытки показывают рост королевской семьи: молодую Елизавету II и Филиппа, их детей принца Чарльза, принцессу Анну, принцев Эндрю и Эдварда.

"Это действительно замечательный кусочек истории, - говорит Ллойд. - Вы можете видеть, как королевские дети растут на этих фотографиях. На них они улыбаются и веселятся, как и любая другая семья".

Первая цветная рождественская открытка датируется 1957 годом. На ней принц Чарльз стоит на коленях, чтобы поиграть с двумя любимыми корги королевы.

Ожидается, что фотографии будут стоить от 130 до 200 долларов каждая.

Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото. Наследнику британского престола исполнился 71 год.

В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем, а таблоиды решили развлечь публику занимательным "предсказанием".

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