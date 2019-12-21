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Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: как выглядит счастливая невеста

Мария-Барбара выросла настоящей красавицей!

суббота, 21 декабря 2019, 09:52
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Дочь легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин, Мария-Барбара вышла замуж.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил близкий друг покойного Кузьмы, солист группы DZIDZIO Михаил Хома, который пришел лично поздравить молодоженов. Радостное событие произошло в пятницу, 20 декабря.

"Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они должны прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре", - написал Дзидзьо.

Мария-Барбара - единственная наследница Кузьмы. Сейчас девушке 22 года и она является студенткой Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.

  • На киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая табличка - памяти Кузьмы Скрябина. На открытии звезды присутствовала вдова Андрей Кузьменко, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук и его дочь.
  • Ранее украинская певица Наталья Могилевская выпустила трогательную песню Personal Jesus, которую посвятила покойному Кузьме Скрябину.

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