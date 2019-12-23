Бывшая невеста Козловского назвала настоящую причину их расставания: ловелас из певца так себе

Телеведущая и звезда проекта "Холостяк" Рамина Эсхакзай вдруг решила раскрыть настоящую причину расставания с украинским поп-исполнителем Виталием Козловским. Поклонники влюбленных с упоением наблюдали за их милыми снимками в Instagram, как вдруг в сентябре 2017-го пара объявила о разрыве. И это было весьма неожиданно, ведь все уже шло к свадьбе.

Козловский и Эсхакзай остались друзьями, и тогда на все расспросы журналистов девушка отвечала, что не была готова к браку. Теперь же, спустя более чем два года, она решила, что скрывать настоящую причину их расставания уже незачем - у певца во время отношений с Раминой был еще один роман. Вот только все не так просто как кажется на первый взгляд, потому что ловелас оказался так себе.

Фото: Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский

Как упомянула Эсхакзай в беседе с Tochka.net, их отношения с Виталием Козловским оказались далеко не приятным сюрпризом судьбы. Роман с ведущей поп-исполнитель закрутил назло своему концертному директору Юлии Бакуменко, с которой находился в отношениях, но вот как раз сильно поссорился. Когда же в личной жизни артиста все наладилось, он решил, что терять фотогеничную девушку тоже не вариант.

"Он решил не прекращать роман, потому что мы хорошо вместе смотримся. Пресса позитивно реагирует, тем более, уже скоро свадьба. В общем, он решил озвучить мне такую информацию, после чего, конечно же, я ему сказала, сорри, но втроем мы встречаться не можем", - рассказала Эсхакзай.

Фото: Виталий Козловский и Юлия Бакуменко

Вспомнила девушка и казус с планированием медового месяца. Его Козловский якобы предлагал провести втроем: "Я спрашиваю: "Может быть, еще и номер один снимем?", а он: "Хорошая идея!" И я поняла, что не туда я попала, и что нужно бежать".

Встречаются ли сегодня Виталий Козловский и Юлия Бакуменко, неизвестно. При этом Эсхакзай утверждает, что не держит на певца зла и надеется, что в его личной жизни все действительно хорошо.

"Надеюсь, что у него все хорошо, и отношения с директором у них продолжаются, почему нет? Раз так долго они вместе были и даже параллельно, должно же это к чему-то привести", - добавила она.

Читайте также на theLime, почему у частница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассталась со своим парнем, которого так тщательно скрывала от посторонних.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.