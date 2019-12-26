В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла: фото

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который в феврале этого года скоропостижно скончался в одном из ночных клубов Ижевска после выступления.

Об инциденте рассказала мать исполнителя Ирина Толмацкая, пришедшая на могилу к сыну. В Instagram-сториз она опубликовала короткое видео, на котром показала сожженный крест.

"Вот так вот кто-то решил поздравить меня с Рождеством. Сжег могилу моего сына. Кто эти люди - я не знаю", - коротко рассказала она на видео.

В сети уже обсуждают версии происходящего. Некоторые предполагают, что пожар мог возникнуть случайно, ведь каждый день место захоронения артиста посещают поклонники. Некоторые из них зажигают свечи.

Напомним, умер Децл 3 февраля в возрасте 35 лет. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь артисту. По одной из версий, причиной смерти стала физическая перенагрузка и сердечная недостаточность. Похоронили музыканта на Пятницком кладбище 6 февраля.

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