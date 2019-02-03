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В России после концерта внезапно умер рэпер Децл: озвучена причина

воскресенье, 03 февраля 2019, 07:28

В ночь на воскресенье, 3 января, российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер после концерта в Ижевске (РФ).

Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

"Кирилла больше нет", — написал он.

Рэперу было 35 лет.

Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Концертный директор рэпера Павел Беленец сообщил, что сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США на 67-м году жизни скончался американский певец и продюсер, двукратный лауреат премии "Грэмми" и номинант на "Оскар" Джеймс Ингрэм.

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