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Участники "Кино" записали новую версию "Троллейбуса" с вокалом Цоя - как звучит группа спустя 30 лет

В 2020 году участники "Кино" дадут первые концерты с момента гибели Виктора Цоя и распада группы

пятница, 27 декабря 2019, 17:10
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В преддверии концертов в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году участники "Кино" записали новую версию песни "Троллейбус" с вокалом Виктора Цоя. Впервые трек вышел на альбоме "Начальник Камчатки" (1984).

Видео с кадрами из петербургской студии "Добролет" появилось на канале группы в YouTube. В записи трека приняли участие гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Место за ударными занял участник проекта "Симфоническое кино" Олег Шунцов, за клавишами - композитор Игорь Вдовин, еще одну партию гитары исполнил гитарист группы "Тараканы" Дмитрий Кежватов. Вокальную партию музыканты заменили голосом Виктора Цоя с альбома "Последний герой".

Насколько известно, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров записали трек на инструментах времен "Кино". Что же касается предстоящих шоу, они станут первыми со дня смерти фронтмена и распада группы в 1990 году.

  • 21 июня 2019 года лидер "Кино" Виктор Цой мог бы отметить свой 57 день рождения. К этой дате theLime подготовил для читателей тематический тест. Узнайте, как хорошо вы знакомы с хитами музыканта.
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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Кино, Виктор Цой

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