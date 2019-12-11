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Новый вид клещей назвали именем лидера группы "Кино" - кто же так накреативил

Теперь Цой действительно жив и обитает в лесах Малайзии

среда, 11 декабря 2019, 17:22
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Под конец 2019 года фраза "Цой жив" обрела новый смысл. Цой действительно жив и недавно был найден в лесах Малайзии. И если вы думаете, что мы спятили, то нет. Ведь речь идет о новом виде клещей.

Как пишет научный портал Indicator, теперь имя музыканта, некогда лидера группы "Кино", будет носить насекомое, вид которого оказался для ученых открытием. Почвенных панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii обнаружили в малазийских лесах сотрудники Института зоологии из Братиславы (Словакия). В частности, нашел и описал членистоногое исследователь из Тюменского государственного университета и большой поклонник творчества Виктора Цоя Сергей Ермилов.

Ранее род Trachyoribates включал в себя только два вида клещей. После очередной экспедиции Ермилов обратил внимание на незнакомое ученым насекомое и посвятил Цою целую научную работу. Свое решение назвать клеща именем лидера "Кино" ученый объяснил своевременным влиянием творчества Цоя на его жизнь и культуру в целом.

Примечательно, что это не первый случай, когда насекомое получает имя той или другой знаменитости. Сегодня в мире существуют виды, названные именами Леди Гаги, Анджелины Джоли, Шакиры, Барака Обамы и других публичных личностей.

  • Ранее ученые проследили за мужчинами и назвали самые привлекательные зоны женской груди. В эксперименте хирургов приняли участие 100 человек.

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