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Жена MONATIK’а поделилась милым семейным фото мужа с детьми

Похоже, пришедший 2020-й год семья решила встретить на островах

воскресенье, 5 января 2020, 10:18
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Украинский хитмейкер MONATIK и его супруга Ирина Демичева не спешат пускать поклонников музыканта за плотный занавес личной жизни, хотя время от времени все же радуют фолловеров в Instagram семейными снимками.

Насколько можно судить по свежим фото в профиле Демичевой, пришедший 2020-й год семья встретила активно - сначала отдыхом в Альпах, а теперь перебралась поближе к солнцу. Куда именно, супруга музыканта не уточнила.

Фото: instagram.com/irinamonatik

"Наконец-то отпуск", - написала она под свежим фото в соцсети, на котором показала музыканта в обнимку с двумя сыновьями Даниилом и Платоном. Так как семья не спешит показывать детей публике, снимок традиционно сделали со спины.

Довольно быстро пост Демичевой собрал в соцсети более 5 тыс. лайков и сотни восторженных комментариев. Сразу несколькими фото на личной странице поделился и сам MONATIK.

Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, донедавна поклонникам музыканта не были известны даже имена его детей. Но самые внимательные расслышали их на свежем альбоме хитмейкера "LOVE It Ритм". А если точнее - в треке "Моим", в котором певец обращается к сыновьям и отпускает фразу "Это от души. Для Дани и Платоши".

  • Ранее MONATIK и другие украинские артисты вошел в список "100 самых влиятельных украинцев". Компанию певцу в престижном рейтинге составили певица Тина Кароль, хип-хоп-исполнительница alyona alyona, актриса Ирма Витовская и другие.

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