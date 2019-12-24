Украинские звезды вошли в список 100 самых влиятельных людей Украины

Журнал "Фокус" представил читателям ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных украинцев". В свежий список инфлюенсеров вошли не только политики, экономисты и представители религиозных общин, но и некоторые исполнители, артисты и режиссеры.
В их числе рэп-исполнительница alyona alyona, режиссер Нариман Алиев и певица Тина Кароль, актриса Ирма Витовская, писатель Сергей Жадан и другие. Все они разделили категории "Лидеры", "Кумиры" и "Мастера". В целом же рейтинг выглядит следующим образом:
- Лидер группы "Океан Ельзи" и политик Святослав Вакарчук (19 место)
- Комик, телеведущий и волонтер Сергей Притула (34 место)
- Режиссер и писатель Олег Сенцов (45 место)
- Певица Тина Кароль (85 место)
- Режиссер-постановщик и худрук театра "ДАХ" Влад Троицкий (86 место)
- Певец Олег Винник (89 место)
- Режиссер Нариман Алиев (90 место)
- Хип-хоп-исполнительница Ирма Витовская (97 место)
- Писатель Сергей Жадан (98 место)
- Исполнитель MONATIK (100 место)
Примечательно, что ранее редакция издания составляла похожий рейтинг и называла 100 самых влиятельных женщин Украины. В него вошли супруга президента Елена Зеленская и певица alyona alyona.
Ранее одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило alyona alyona в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.
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