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Украинские звезды вошли в список 100 самых влиятельных людей Украины

Все они разделили категории "Лидеры", "Кумиры" и "Мастера"

вторник, 24 декабря 2019, 16:45
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Журнал "Фокус" представил читателям ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных украинцев". В свежий список инфлюенсеров вошли не только политики, экономисты и представители религиозных общин, но и некоторые исполнители, артисты и режиссеры.

В их числе рэп-исполнительница alyona alyona, режиссер Нариман Алиев и певица Тина Кароль, актриса Ирма Витовская, писатель Сергей Жадан и другие. Все они разделили категории "Лидеры", "Кумиры" и "Мастера". В целом же рейтинг выглядит следующим образом:

  • Лидер группы "Океан Ельзи" и политик Святослав Вакарчук (19 место)
  • Комик, телеведущий и волонтер Сергей Притула (34 место)
  • Режиссер и писатель Олег Сенцов (45 место)
  • Певица Тина Кароль (85 место)
  • Режиссер-постановщик и худрук театра "ДАХ" Влад Троицкий (86 место)
  • Певец Олег Винник (89 место)
  • Режиссер Нариман Алиев (90 место)
  • Хип-хоп-исполнительница Ирма Витовская (97 место)
  • Писатель Сергей Жадан (98 место)
  • Исполнитель MONATIK (100 место)

Примечательно, что ранее редакция издания составляла похожий рейтинг и называла 100 самых влиятельных женщин Украины. В него вошли супруга президента Елена Зеленская и певица alyona alyona.

Ранее одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило alyona alyona в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.

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