Украинские звезды вошли в список 100 самых влиятельных людей Украины

Журнал "Фокус" представил читателям ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных украинцев". В свежий список инфлюенсеров вошли не только политики, экономисты и представители религиозных общин, но и некоторые исполнители, артисты и режиссеры.

В их числе рэп-исполнительница alyona alyona, режиссер Нариман Алиев и певица Тина Кароль, актриса Ирма Витовская, писатель Сергей Жадан и другие. Все они разделили категории "Лидеры", "Кумиры" и "Мастера". В целом же рейтинг выглядит следующим образом:

Лидер группы "Океан Ельзи" и политик Святослав Вакарчук (19 место)

(19 место) Комик, телеведущий и волонтер Сергей Притула (34 место)

(34 место) Режиссер и писатель Олег Сенцов (45 место)

(45 место) Певица Тина Кароль (85 место)

(85 место) Режиссер-постановщик и худрук театра "ДАХ" Влад Троицкий (86 место)

(86 место) Певец Олег Винник (89 место)

(89 место) Режиссер Нариман Алиев (90 место)

(90 место) Хип-хоп-исполнительница Ирма Витовская (97 место)

(97 место) Писатель Сергей Жадан (98 место)

(98 место) Исполнитель MONATIK (100 место)

Примечательно, что ранее редакция издания составляла похожий рейтинг и называла 100 самых влиятельных женщин Украины. В него вошли супруга президента Елена Зеленская и певица alyona alyona.

Ранее одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило alyona alyona в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.

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